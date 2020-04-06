МОЗ планує розпочати масове тестування населення на коронавірус

У Міністерстві охорони здоров'я плануюють розпочати масове тестування населення на захворювання коронавірусом в Україні. Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Санітарний лікар уточнив, що тестування на наявність коронавірусної інфекції буде впроваджуватися у кілька етапів.

"Плануємо (масове тестування, - ред.). Але ми повинні оцінювати спроможності системи охорони здоров'я, лабораторної мережі та економічний стан країни. Мобільні бригади у нас також будуть і місця для мобільного тестування, куди можна буде приїхати на автомобілі і здати тест... Це друга черга розгортання тестувань. Це заплановано, коли ми завантажимо на 30 тисяч досліджень першу чергу", - заявив Ляшко.

За його словами, сьогодні тестуванню підлягають в першу чергу люди, в яких є симптоми захворювання.

"Коли ми говоримо, чи є в нас можливість всім започаткувати суцільне тестування і ізолювати вчасно навіть безсимптомних носіїв. Ми пішли іншим шляхом, другою стратегією: ми ізольовуємо всіх. Просимо всіх мобілізуватись і залишатись вдома. Це також буде впливати, навіть без тестування. Ми 14 днів проходимо обсервацію вдома і це призводить до унеможливлення передачі хвороби", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, станом на 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.