ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ очікує ще близько 100 тисяч ПЛР тестів для діагностики коронавірусу

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 10:45
МОЗ очікує ще близько 100 тисяч ПЛР тестів для діагностики коронавірусу
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Тести дозволять провести 2 млн досліджень ПЛР на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я очікує ще близько 100 тисяч тестів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для діагностики коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ПЛР-тести дозволять провести 2 млн досліджень на коронавірус.

"Зараз кожна вірусологічна лабораторія може проводити як мінімум 200 тестів на добу. В той же час є лабораторії набагато могутніше, які можуть до 2 тисяч тестів робити на добу. Ми створили експертну бригаду з провідних вірусологів України, сьогодні проїжджають по всім лабораторіям і допомагають їм налаштувати алгоритми тестування. Ми забезпечені Тестами. Було 50 тисяч. Сьогодні очікується поставка ще 100 тисяч тестів для ПЛР діагностики. Ще очікується надалі близько 20 тисяч наборів, які дозволять провести 2 мільйони досліджень для ПЛР діагностики", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня в Україні офіційно підтверджено 480 випадків коронавірусу. При цьому 11 випадків стали летальними, ще 6 осіб одужали.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я створили 567 медичних бригад, які будуть виїжджати для проведення тесту на коронавірус. Бригади будуть виїжджати на місце дислокації пацієнта і забирати зразки.

МОЗ закликав українців повідомляти у разі відмови від тестування на коронавірус Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 30 березня
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнитестыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся