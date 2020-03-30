МОЗ очікує ще близько 100 тисяч ПЛР тестів для діагностики коронавірусу

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Тести дозволять провести 2 млн досліджень ПЛР на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я очікує ще близько 100 тисяч тестів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для діагностики коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ПЛР-тести дозволять провести 2 млн досліджень на коронавірус.

"Зараз кожна вірусологічна лабораторія може проводити як мінімум 200 тестів на добу. В той же час є лабораторії набагато могутніше, які можуть до 2 тисяч тестів робити на добу. Ми створили експертну бригаду з провідних вірусологів України, сьогодні проїжджають по всім лабораторіям і допомагають їм налаштувати алгоритми тестування. Ми забезпечені Тестами. Було 50 тисяч. Сьогодні очікується поставка ще 100 тисяч тестів для ПЛР діагностики. Ще очікується надалі близько 20 тисяч наборів, які дозволять провести 2 мільйони досліджень для ПЛР діагностики", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня в Україні офіційно підтверджено 480 випадків коронавірусу. При цьому 11 випадків стали летальними, ще 6 осіб одужали.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я створили 567 медичних бригад, які будуть виїжджати для проведення тесту на коронавірус. Бригади будуть виїжджати на місце дислокації пацієнта і забирати зразки.