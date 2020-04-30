МОЗ опублікував топ областей по смертності від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило топ областей, в яких показник летальності від коронавірусу, перевищує середній по країні. Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

Таким чином, станом на 30 квітня найбільше летальних випадків від COVID-19 зафіксовано в:

Івано-Франківській (5,8%);

Кіровоградській (4,6%);

Львівській (3,3%);

Сумській (3,9%);

Хмельницькій (6,1%);

Чернігівській (8,0%);

Полтавській (3,0).

При цьому в статево-віковій структурі померлих переважають чоловіки - 146 осіб (56%) і люди у віці від 50 років (85%).

При цьому наголошується, що 70,5% померлих в результаті ускладнень коронавіруса мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння.

У 34% померлих з супутньою патологією було кілька захворювань: серцево-судинні, цукровий діабет, імунодефіцит і ожиріння, і тому подібне. У 90% померлих - це люди старше 50 років із супутніми захворюваннями.

Дев'ять осіб з-поміж померлих в анамнезі були поїздки за кордон протягом останніх 14 днів до появи симптомів.

При цьому, станом на 30 квітня в Україні зареєстровано 261 випадок смерті від ускладнень, викликаних COVID-19.

Показник смертності в Україні склав 0,62 на 100 тис. населення, а летальність - 2,5%.

Крім того, повідомляється, що серед померлих від коронавіруса 16 медпрацівників. При цьому, 75% з них були старше 60 років.

"Всі пацієнти з кількості померлих мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР на SARS-CoV-2. 248 осіб госпіталізовано, 62% з них знаходилися на штучній вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації", - йдеться в повідомленні.

Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 складає 13 днів. З моменту госпіталізації до смерті - 7 днів.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавіруса - 540, тоді як днем раніше було 456 нових захворювань.

Також повідомлялося, що вилікувались від коронавірусу в Україні майже в п'ять разів більше людей, ніж померло. Всього в країні одужали 1238 пацієнтів, тоді як померли - 261.