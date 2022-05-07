МОЗ опублікував список інфекцій, від яких бажано вакцинуватись під час війни

Під час війни організм людини більш вразливий, ніж у звичайний час, тому потребує додаткового захисту. Цей захист можуть забезпечити щеплення, котрі бувають як обов’язковими, так і рекомендованими, хоча нехтувати жодними з них не тільки не бажано, а часто і небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МОЗ в Telegram.

Так, в Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб:

туберкульозу;

гепатиту В;

кашлюку;

дифтерії;

правця;

поліомієліту;

гемофільної інфекції;

кору;

краснухи;

"свинки".

Але є ще ряд небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. Серед них:

ротавірусна інфекція;

пневмококова інфекція;

менінгококова інфекція;

вітряна віспа (вітрянка);

гепатит А;

вірус папіломи людини;

грип.

"Щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна власним коштом. Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни", - радять лікарі.