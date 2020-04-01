МОЗ опублікував алгоритм дій у разі підозри на коронавірус

У МОЗ опублікували алгоритм дій у разі підозри на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, якщо з'явились симтоми (кашель, підвищення температури, загальна слабкість) або ви занедужали, то зателефонуйте своєму лікарю.

Якщо, крім вищезгаданих симптомів, є задишка, стійкий біль у грудній клітці, значне підвищення температури, діарея та порушення свідомості, то здійсність виклик екстренної медичної допомоги за номером 103. Потім диспечер визначить ваш стан і направить до вас бригаду швидкої допомоги.

Підготуйтесь до приїзду бригади:

відчиніть двері,

провітріть приміщення,

надіньте медичну маску.

Потім, коли медпрацівники оцінять ваш стан, визначать чи потрібна госпіталізація. Якщо показів до госпіталізації немає, то вони нададуть рекомендації щодо самоізоляції та звернутись до свого сімейного лікаря, а за його відсутності - на гарячу регіональну лінію.

За потребою до вас направлять медпрацівника для збору біоматеріалів для лабораторного обстеження на коронавірус.

Якщо покази до госпіталізації є, а саме за середнього і важкого перебігу захворювання вас госпіталізують у визначену лікарню на стаціонарне лікування.

Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня в Україні кількість заражених новим коронавірусом склала 669.