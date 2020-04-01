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МОЗ опублікував алгоритм дій у разі підозри на коронавірус

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 16:09
МОЗ опублікував алгоритм дій у разі підозри на коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Перш за все, якщо з'явились симтоми, потрібно зателефонувати лікарю або 103

У МОЗ опублікували алгоритм дій у разі підозри на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, якщо з'явились симтоми (кашель, підвищення температури, загальна слабкість) або ви занедужали, то зателефонуйте своєму лікарю.

Якщо, крім вищезгаданих симптомів, є задишка, стійкий біль у грудній клітці, значне підвищення температури, діарея та порушення свідомості, то здійсність виклик екстренної медичної допомоги за номером 103. Потім диспечер визначить ваш стан і направить до вас бригаду швидкої допомоги.

Підготуйтесь до приїзду бригади:

  • відчиніть двері,
  • провітріть приміщення,
  • надіньте медичну маску.

Потім, коли медпрацівники оцінять ваш стан, визначать чи потрібна госпіталізація. Якщо показів до госпіталізації немає, то вони нададуть рекомендації щодо самоізоляції та звернутись до свого сімейного лікаря, а за його відсутності - на гарячу регіональну лінію.

За потребою до вас направлять медпрацівника для збору біоматеріалів для лабораторного обстеження на коронавірус.

Якщо покази до госпіталізації є, а саме за середнього і важкого перебігу захворювання вас госпіталізують у визначену лікарню на стаціонарне лікування.

Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня в Україні кількість заражених новим коронавірусом склала 669.

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