МОЗ опублікував алгоритм дій у разі підозри на коронавірус

Перш за все, якщо з'явились симтоми, потрібно зателефонувати лікарю або 103
У МОЗ опублікували алгоритм дій у разі підозри на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Зокрема, якщо з'явились симтоми (кашель, підвищення температури, загальна слабкість) або ви занедужали, то зателефонуйте своєму лікарю.
Якщо, крім вищезгаданих симптомів, є задишка, стійкий біль у грудній клітці, значне підвищення температури, діарея та порушення свідомості, то здійсність виклик екстренної медичної допомоги за номером 103. Потім диспечер визначить ваш стан і направить до вас бригаду швидкої допомоги.
Підготуйтесь до приїзду бригади:
Потім, коли медпрацівники оцінять ваш стан, визначать чи потрібна госпіталізація. Якщо показів до госпіталізації немає, то вони нададуть рекомендації щодо самоізоляції та звернутись до свого сімейного лікаря, а за його відсутності - на гарячу регіональну лінію.
За потребою до вас направлять медпрацівника для збору біоматеріалів для лабораторного обстеження на коронавірус.
Якщо покази до госпіталізації є, а саме за середнього і важкого перебігу захворювання вас госпіталізують у визначену лікарню на стаціонарне лікування.
Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня в Україні кількість заражених новим коронавірусом склала 669.