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МОЗ пояснив, кому показано лікування коронавірусу в стаціонарі

Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, кому передбачено лікування коронавірусу лише в стаціонарі. У МОЗ назвали групи ризику.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я України.

Пацієнти, які в групі ризику мають:

  • тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи;
  • ниркова недостатність;
  • імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);
  • тяжкі алергічні захворювання або стани;
  • аутоімунні захворювання.

Пацієнти з симптомами, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг:

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  • ядуха;
  • утруднене дихання;
  • кровохаркання;
  • шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея);
  • зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість) та ін.

Пацієнти, у яких температура тіла вище 38 градусів також мають отримувати медичну допомогу у стаціонарі.

Рішення про місце лікування приймає не пацієнт, а сімейний лікар. Або бригада ЕМД, яку викликають у разі різкого погіршення стану.

Нагадаємо, в Україні антирекорд по коронавірусу, виявили 4753 нових зараження.

Про можливість повернення жорсткого карантину в Україні йдеться в матеріалі "Знову під замок. Чи загрожує українцям жорсткий карантин".

Прогноз погоди
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