МОЗ звернувся до батьків дітей з фальшивими довідками про вакцинацію

У МОЗ планують унеможливити видачу підроблених довідок про щеплення від кору

Министерство здравоохранения призывает родителей, которые приобрели своим детям фальшивые справки о вакцинации, сделать прививки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В министерстве отметили, что мотивы приобретения фальшивых справок у родителей могут быть разные, но в любом случае они неприемлемы, поскольку ставят под угрозу здоровье и жизнь не только их детей, которые вакцинированы только "на бумаге", но и окружающих.

"Сейчас в Украине продолжается самая большая за последнее десятилетие вспышка кори, Минздрав просит родителей, чьи дети имеют неправдивые данные о вакцинации, сделать все прививки. Несмотря на отметки о прививках в медицинской карте ребенка, вы можете обратиться к своему семейному врачу или педиатру, и он направит на вакцинацию", - говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали обращаться к главному врачу/руководителю медучреждения в случае отказа в вакцинации, а если там не удалось решить вопрос - в местный департамент здравоохранения.

"Так же последовательно и упорно мы будем внедрять механизмы, которые сделают невозможной выдачу поддельных справок в будущем. Один из ближайших шагов - электронная медицинская карта", - говорится в сообщении.

Планируется, что врач будет вносить данные о прививках в электронную систему, поэтому все манипуляции с номерами вакцин и справок можно будет отследить.

"А с введением лицензирования для врачей - выдача поддельной справки будет стоить врачу не только должности, а отлучения от профессии", - заявили в Минздраве.

Напомним, в западных регионах Украины зафиксированы наихудшие показатели плановой вакцинации детей против кори.

Как писало РБК-Украина, в ближайшие недели число случаев кори будет снижаться.

Добавим, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун заявила, что с начала этого года зафиксировано 12 тысяч случаев заболевания корью.