МОЗ оновив дані по кількості заражених коронавірусом в Україні

Станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Зазначимо, контрольний PLR тест хворої у Хмельницькому на коронавірус показав негативний результат. Якщо другий тест теж буде негативний - це означатиме, що жінка повністю одужала.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.

Додамо, з 24 лютого прикордонники виявили підвищену температуру тільки у 52 осіб з 2,2 млн перевірених. Надалі ні в одного з них не був діагностований коронавірус.

Також в інтерв'ю РБК-Україна голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко виступив проти карантину і за примусову обсервацію всіх, хто приїхали в Україну. За його словами, в'їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 тисяч осіб.