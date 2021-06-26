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МОЗ оновив COVID-статистику: 756 нових випадків за добу

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Київ, Субота 26 червня 2021 08:16
МОЗ оновив COVID-статистику: 756 нових випадків за добу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 756 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Харківській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 526 осіб, померли 35 пацієнтів, а одужали 1835 людей.

Протестували за вчора методом ПЛР - 21 715 осіб, методом ІФА - 8 880 осіб, експрес-тестами - 15 340 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 233 546 осіб, одужали 2 161 972 особи, а померли 52 269 пацієнтів.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо про підтверджені два випадки зараження штамом "Дельта" в Україні.

Зазначимо, одного захворілого на коронавірус "Дельта" вже виписали, контактних перевіряють.

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