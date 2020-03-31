МОЗ оприлюднив вікову статистику заражених коронавірусом

Станом на ранок 31 березня, з усіх громадян, які захворіли на коронавірусну хворобу в Україні, 51% - складають жінки. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що найбільше заражених людей віком від 30 до 59 років.

"Вікова структура розподілу всіх захворівших: найбільша кількість у відсотковому відношенні - ми маємо сьогодні людей віком від 30 до 59 років - близько 60% усіх випадків коронавірусної хвороби зареєстровано у цій віковій категорії. По розподілу жінки-чоловіки, 51% - жінки, 48% - чоловіки", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні зранку МОЗ оновив дані по кількості заражених. За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних (2 за останню добу), 8 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 69 нових випадки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці після повернення з-за кордону будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію через загрозу коронавірусу.