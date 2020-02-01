МОЗ оприлюднив статистику розповсюдження коронавірусу по світу

Станом на ранок 1 лютого 2020 року у світі зареєстровано 11 374 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV), у тому числі 259 смертельних випадків. Поро це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначається в повідомленні, підтверджено 133 випадки завезення нового коронавірусу у 24 країнах світу (Тайланд, Японія, Сінгапур, Тайвань, Австралія, Малайзія, США, Франція, Німеччина, Південна Корея, ОАЕ, Канада, Італія, Росія, Велика Британія, Іспанія, Швеція, В’єтнам, Камбоджа, Фінляндія, Індія, Непал, Республіка Філіпіни та Шрі-Ланка).

"Наразі в країні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції. Відповідні служби, включаючи МОЗ, МЗС, Держприкордонна служба, МВС, Міноборони, Мінінфраструктури держави знаходяться у посиленій готовності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у МОЗ, Україна продовжує виконувати усі технічні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо попередження розповсюдження нового коронавірусу. У свою чергу, на цей момент ВООЗ не рекомендує обмежувати пересування пасажирів та вантажів, це не вважається ефективним засобом попередження розповсюдження вірусу.

Нагадаємо, спалах коронавірусу стався наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці січня світові ціни на усіх товарних ринках дещо знизилися через ризик поширення коронавірусу з Китаю.