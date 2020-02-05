МОЗ оприлюднив нові дані щодо поширення коронавіруса: число жертв зростає

Число жертв коронавірусу у світі станом на ранок 5 лютого 2020 року зросло, наразі зафіксовано 493 летальні випадки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, загалом у світі зареєстровано 24 505 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції.

"Окрім Китаю випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що за оцінками ВООЗ ризики розповсюдження коронавірусу у Китаї залишаються дуже високими, а на регіональному та глобальному рівнях - високими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами експерта Всесвітньої організації охорони здоров'я Джона Маккензі, китайська влада недостатньо швидко повідомляла про нові випадки коронавірусу.

Крім того, повідомлялося, що керівництво Китаю визнало, що реакція країни на спалах коронавірусу була недостатньо хорошою.