МОЗ оприлюднило дані щодо захворюваності дітей на COVID-19

Найбільше хворіють діти у віці від 10 до 14 років
Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус підтверджена серед дітей у віці від 10 до 14 років. Про це повідомив Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі.
За даними МОЗ, у віковій групі 10-14 років станом на сьогодні зафіксовано 211 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 31 дитина вже одужала. Загалом в Україні лабораторно підтверджено 881 випадок інфікування дітей, 137 - одужали.
Найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксовано у:
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що за минулу добу в Україні було підтверджено 24 випадки інфікування коронавірусом дітей. При цьому Степанов зазначав, що загальна кількість інфікованих дітей - 905.
Також РБК-Україна писало, що кількість нових випадків коронавірусу в Україні зросла після триденного спаду. За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили майже 500 випадків зараження коронавірусом.