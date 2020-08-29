МОЗ про забезпечення тестами на COVID-19: вистачить на декілька місяців вперед

Україна забезпечена тестами на коронавірус на декілька місяців вперед. Тестами на COVID-19 забезпечені всі державні установи.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Степанова, за можливості Міністерство охорони здоров'я докуповує тести на коронавірус.

Також він додав, що з початку пандемії коронавірусу в Україні суттєво оновили обладнання для тестування на коронавірус.

"Ми зараз практично оновили повністю весь склад обладнання, який необхідний для тестування, з одного боку. А з іншого боку, продовжуємо це робити. І паралельно навчаємо людей робити саме ці тести", - зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення несертифікованих тест-систем для виявлення коронавірусу.

Крім того, у МОЗ розповідали, як змінилася кількість тестувань на коронавірус з початку пандемії в Україні.