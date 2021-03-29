МОЗ обіцяє розпочати впровадження COVID-паспортів одразу після фінального рішення ЄС

Наразі функціонал міністерства охорони здоров'я в Україні потенційно дозволяє видавати "цифрові зелені сертифікати" (Digital Green Certificate) за прийнятим в Україні стандартом. Впровадження в Україні розпочнеться одразу після фінального рішення в Євросоюзі щодо запуску такого документа.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі функціонал органів охорони здоров'я в Україні потенційно дозволяє видавати необідні документи, але поки що по прийнятому в Україні стандарту. Міністерство охорони здоров'я України зробило крок на випередження. Тому дивимось, яке буде фінальне рішення і одразу почнемо впровадження в Україні", - зазначив Кучер. Він повідомив, що МОЗ уважно слідкує за новинами з Євросоюзу, де на днях Єврокомісія презентувала проект "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate). Сертифікати мають стати стандартизованим документом, що містить докази вакцинації від коронавірусу, або негативного тесту (ПЛР або швидкого антиген-тесту), або ж доказ, що людина перехворіла на COVID-19.