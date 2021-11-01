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МОЗ назвав умови анулювання COVID-сертифіката

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, за яких умов COVID-сертифікат повинен бути анульований. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Якщо доведено, що медичний запис недостовірний, він повинен бути скасований і сертифікат повинен бути анульований, повідомили в МОЗ.

"Це, очевидно, відбудеться після того, як доведена вина і сам факт підробки даних. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було", - зазначила Карчевич.

За її словами, інформація про можливі підозрілі випадки передається в правоохоронні органи.

"Всі повідомлення, які з'являються в соцмережах або ми отримуємо по телефону, відразу передаються для здійснення слідчих дій. А вже правоохоронні органи роблять "контрольні закупівлі" або Кіберполіція перевіряє. Механізм вже відпрацьований", - розповіла Карчевич.

Через провадження, де йдеться про медичних співробітників, МОЗ звертається до місцевих рад, щоб відсторонити керівників закладів на час слідства.

"Мова йшла від 15 закладах охорони здоров'я. У чотирьох регіонах вже є випадки звільнення, відсторонення і початку власного службового розслідування", - уточнила представник МОЗ.

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