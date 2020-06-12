ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ назвав суми виплат медикам, постраждалим від COVID-19

Новини » Коронавірус     12.06.2020 - 10:11
МОЗ назвав суми виплат медикам, постраждалим від COVID-19
Фото: медики (РБК-Україна)

Хворим медикам передбачені виплати до 630 тисяч гривень

Урядом передбачені виплати медичним працівникам, які захворіли коронавірусом, до 630 тисяч гривень. У разі смерті медика від COVID-19 сума виплат їх родичам становить до 1 мільйона 576 тисяч гривень.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Якщо ми говоримо про конкретних виплати - якщо є професійне захворювання медичного працівника від коронавіруса, виплати йому складають до 630 тисяч гривень, залежно від ступеня втрати працездатності або якщо була встановлена інвалідність. Також були передбачені кошти, які виплачуються сім'ям загиблих медичних працівників. Вони складають 1 мільйон 576 тисяч гривень", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що цим питанням займається Міністерство соціальної політики.

"Урядом було прийняте рішення щодо виділення додаткових коштів у Фонд соціального страхування. Ця сума коштів становила 2 мільярди 278 мільйонів гривень. В тому числі ці кошти були передбачені на виплати медичним працівникам, які захворіли коронавірусом", - розповів міністр.

Відзначимо, за даними Моз станом на 12 червня, в Україні коронавірусом захворіли 5322 медпрацівника. Все в країні інфікувалися 29 753 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що на кінець травня понад 10 тисяч медиків отримали потрійні доплати за березень.

Також повідомлялося, що Фонд соціального страхування виплатить медикам компенсацію 100% втраченого ними заробітку за період ізоляції від коронавіруса.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимедикиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся