ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МОЗ назвав препарат, який буде закуповувати для лікування COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату "Ремдесивір" для лікування коронавірусної хвороби. Україна спирається на досвід міжнародних колег.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що МОЗ досяг домовленостей з компанією виробником.

"Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні. Але закон дозволяє нам завести його й централізовано закупити", - заявив він

Популярні новини

Степанов додає, що цей препарат включений до національного протоколу лікування COVID-19 й показує достатні результати.

Нагадаємо, МОЗ ініціює перевірки лікарень, де лікують хворих коронавірусом, у зв'язку з можливою відсутністю ліків.

Крім того, повідомлялось, що в Україні з травня майже у чотири рази збільшилася кількість госпіталізацій хворих коронавірусом.

Зазначимо, в Україні 2430 нових випадків коронавірусу та антирекорд по померлим.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України лечениемедпрепаратыКоронавірус