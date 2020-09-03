МОЗ назвав препарат, який буде закуповувати для лікування COVID-19

Кабінет міністрів України виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату "Ремдесивір" для лікування коронавірусної хвороби. Україна спирається на досвід міжнародних колег.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що МОЗ досяг домовленостей з компанією виробником.

"Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні. Але закон дозволяє нам завести його й централізовано закупити", - заявив він

Степанов додає, що цей препарат включений до національного протоколу лікування COVID-19 й показує достатні результати.

Нагадаємо, МОЗ ініціює перевірки лікарень, де лікують хворих коронавірусом, у зв'язку з можливою відсутністю ліків.

Крім того, повідомлялось, що в Україні з травня майже у чотири рази збільшилася кількість госпіталізацій хворих коронавірусом.

Зазначимо, в Україні 2430 нових випадків коронавірусу та антирекорд по померлим.