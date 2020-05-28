МОЗ направило комісію у Харьків через спалах COVID-19 серед лікарів

Міністерство охорони здоров'я України направило комісію у Харьків через спалах COVID-19 серед лікарів. Причиною стурбованості МОЗ стало зараження 27 лікарів в обласній інфекційній лікарні.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санлікар України Віктор Ляшко.

За його словами, поки що місцева влада Харькова має різні точки зору на цю ситуацію.

"Питання в тому, що такий сигнал був отриманий, міністр охорони здоров’я спілкувався з головою ОДА, там різні були точки зору на цю ситуацію. Щоб розібратися, міністр охорони здоров’я сформував комісію і направив до Харківської області. Вона ще раз перевірить всі факти на місці. Вони підготують довідку, тоді вже за результатами цієї інформації, яку ми отримаємо від представників МОЗ, що були безпосередньо на місці, ми проінформуємо додатково", - сказав він.

Наразі комісія працює в Харкові вже два дні.

Хоча директор обласного департаменту охорони здоров'я Вадим Іванніков, каже що у Харьківській обласній інфекційній лікарні всього вистачає.

"Обласна інфекційна лікарня одна з найбільш забезпечених лікарень, і в плані персоналу теж", - говорить голова департаменту.

Також выдомо за інформацією родичів, що пацієнтів просили купувати ліки за власний кошт. І з цим буде теж розбиратися комісія МОЗ.

Згідно інформації у сюжеті "Радіо Свобода", кожен четвертий хворий на COVID-19 у Харькові - медпрацівник.

Нагадаємо, в Україні різко зросла кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу.

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