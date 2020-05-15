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МОЗ: керівники медзакладів повідомляють лише про половину випадків COVID-19 серед медиків

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 21:43
МОЗ: керівники медзакладів повідомляють лише про половину випадків COVID-19 серед медиків
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

З понад 3 тисяч випадків захворювання на COVID-19 серед медиків повідомили тільки про кожного другого

Деякі керівники закладів охорони не повідомляють про захворювання медиків на COVID-19 Державну службу з питань праці. Остання має проводити розслідування кожного такого випадку.

Про це повідомив у Facebook головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що кожен випадок зараження серед медичних працівників повинен розглядатися як професійне захворювання.

"Ми вже неодноразово звертали на це увагу та наголошували керівникам закладів охорони здоров’я. На жаль, керівники закладів охорони здоров’я нехтують цим. Із понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників станом на зараз повідомлено тільки про захворювання кожного 2 медика", - наголосив Ляшко.

Однією з причин, чому так відбувається, називається проблема з долученням епідеміологів до складу профільних комісій.

"Сьогодні свої пояснення нададуть керівники 5 лабораторних центрів, які не делегують епідеміологів до складу комісій. Всі керівники лабораторних центрів отримали доручення терміново направити епідеміологів до складу комісій. Буду ініціювати черговий розгляд цього питання на засіданні національної комісії ТЕБтНС. Тому що медики не повинні страждати через бюрократичні процедури", - повідомив Ляшко.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, в Україні наразі відомо про 3,4 тис. випадків захворювання на коронавірус серед медичного персоналу. Ще майже 7,5 тис. медиків мають підозру на COVID-19.

Нагадаємо, кілька днів тому Кабінет міністрів підтримав проект постанови про внесення коронавірусу до переліку професійних захворювань. Тепер у Міністерства охорони здоров'я є 2 тижні для визначення переліку посад медичних та інших працівників, безпосередньо залучених до ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимедикиКоронавірус
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