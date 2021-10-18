МОЗ Латвії закликало ввести жорсткий локдаун в країні через COVID

Міністр охорони Здоров'я Латвії Даніельс Павлютс закликав владу країни ввести суворі обмежувальні заходи, які скоротять кількість контактів у суспільстві як мінімум на 40%. У Латвії кількість госпіталізованих з COVID перевищила 1100 осіб.

За даними відомства, діючі обмеження забезпечують скорочення кількості контактів всього на 5-10%.

МОЗ пропонує обмежити будь-які спортивні, розважальні, культурні, аматорські, громадські, релігійні та оздоровчі збори та заходи. У приміщенні і на відкритому повітрі планується дозволяти збиратися не більше 10 осіб з двох домогосподарств.

При цьому МОЗ пропонує перевести на віддалену роботу всіх, крім зайнятих на виробництві, в будівництві, в критичній інфраструктурі і забезпечують безперервність суспільних функцій.

Також рекомендується продовжити дистанційне навчання школярів ще на три тижні. При цьому очні освітні та позакласні заходи будуть проводитися в очному форматі.

Крім того, глава МОЗ рекомендує скоротити робочий день до шести годин і ввести комендантську годину з 19:00 до 6:00. Він також виступає за посилення контролю за дотриманням обмежувальних заходів.