ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

МОЗ Латвії закликало ввести жорсткий локдаун в країні через COVID

Новость на русском →
Рига, Понеділок 18 жовтня 2021 17:53
МОЗ Латвії закликало ввести жорсткий локдаун в країні через COVID Фото: МОЗ Латвії закликав ввести жорсткий локдаун в країні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони Здоров'я Латвії Даніельс Павлютс закликав владу країни ввести суворі обмежувальні заходи, які скоротять кількість контактів у суспільстві як мінімум на 40%. У Латвії кількість госпіталізованих з COVID перевищила 1100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони Здоров'я Латвії.

За даними відомства, діючі обмеження забезпечують скорочення кількості контактів всього на 5-10%.

МОЗ пропонує обмежити будь-які спортивні, розважальні, культурні, аматорські, громадські, релігійні та оздоровчі збори та заходи. У приміщенні і на відкритому повітрі планується дозволяти збиратися не більше 10 осіб з двох домогосподарств.

При цьому МОЗ пропонує перевести на віддалену роботу всіх, крім зайнятих на виробництві, в будівництві, в критичній інфраструктурі і забезпечують безперервність суспільних функцій.

Також рекомендується продовжити дистанційне навчання школярів ще на три тижні. При цьому очні освітні та позакласні заходи будуть проводитися в очному форматі.

Крім того, глава МОЗ рекомендує скоротити робочий день до шести годин і ввести комендантську годину з 19:00 до 6:00. Він також виступає за посилення контролю за дотриманням обмежувальних заходів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Коронавірус Локдаун
NEWS
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
DAILY
Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів