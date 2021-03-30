МОЗ до кінця року планує вакцинувати від COVID 60% дорослого населення

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкрив плани міністерства щодо вакцинації від коронавірусу в Україні. До кінця року планують вакцинувати від COVID-19 принаймні 60% дорослого населення країни.
За словами міністра, виконання цього плану залежить від того, чи матиме Україна достатню кількість доз вакцин від коронавірусу.
"До кінця року ми повинні вакцинувати щонайменше 60% дорослого населення старше 18 років. Якщо в нас у достатній кількості будуть вакцини, нас не будуть підводити країни, тобто виконуватимуть контракт. Отже, якщо буде відповідна кількість вакцин, ми зможемо вакцинувати до 5 млн громадян на місяць", - сказав він.
Степанов додав, що станом на сьогодні в регіонах України відкрито понад 11 тисяч кабінетів щеплення.
Нагадаємо, від початку процесу вакцинації в Україні щеплення від коронавірусу отримали вже понад 200 тисяч громадян. І лише дві людини вже отримали обидві дози вакцини.
Крім того, нещодавно у МОЗ пояснили відставання від плану з вакцинації від коронавірусу.
Додамо, за минулу неділю в чотирьох областях України не зробили жодного щеплення від коронавірусу.