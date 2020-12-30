МОЗ Кіпру заборонив ходити в гості через погіршення ситуації з COVID-19

МОЗ Республіки Кіпр фіксує зростання нових випадків зараження коронавірусом і збільшення кількості пацієнтів у лікарнях. Влада вирішила негайно ввести на острові серію нових обмежень, включаючи заборону на похід в гості.

Про це повідомляє телеканал Sigma.

Мова йде про введення локдауна, вихід з будинку тільки за СМС і різке скорочення контактів, починаючи з вечора вівторка, 29 грудня.

При цьому МОЗ зробило два винятки: перебування непостійних жителів у будинках і квартирах легалізується за умови, якщо воно здійснюється "з метою опіки над неповнолітніми та інвалідами" на той період, коли батькам або постійним опікунам необхідно перебувати на робочих місцях поза домом, а також "надання допомоги особам, не здатним до самообслуговування".

В останньому випадку мається на увазі доставка ліків, продуктів харчування та забезпечення безпосереднього догляду, але за умови нетривалого перебування у чужому житлі і обов'язкового дотримання всіх необхідних заходів особистої гігієни, щоб не допустити зараження опікуваних.

Єдиним днем у період до 10 січня, коли цей режим буде ослаблений, стане передноворічний день 31 грудня, коли в будинку зможуть бути присутніми до 10 осіб.

Нагадаємо, з 1 березня 2021 року Кіпр поділить країни на чотири зони, залежно від належності до яких будуть м'якші або жорсткіші вимоги для гостей з цих держав.

Раніше повідомлялося, що уряд Кіпру ухвалив рішення дозволити туристам, які вакцинувалися від коронавірусу, в'їжджати на територію країни без негативного ПЛР-тесту. Нововведення набере чинності 1 березня наступного року.