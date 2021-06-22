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МОЗ Індії розкрив особливості штаму коронавірусу "дельта плюс"

Автор: Дмитрий Кузнецов

МОЗ Індії відніс штам коронавірусу "дельта плюс" до викликаючих заклопотаність і закликав владу Штатів вжити заходів щодо стримування його поширення. У відомстві також назвали основні характеристики нового варіанту COVID-19.

Про це повідомляє The Hindustan Times.

Як зазначає видання, варіант коронавірусу "дельта плюс" тепер вважається "викликає заклопотаність". Цей варіант має наступні характеристики:

  • підвищену проникність;
  • більш сильне зв'язування з рецепторами клітин легенів;
  • можливе зниження відповіді на антитіла.

Владі індійських штатів відомство рекомендувало вжити негайних заходів щодо стримування поширення штаму "дельта плюс". Серед них:

  • запобігання скупчення людей;
  • проведення масштабного тестування;
  • масова вакцинація населення.

У відомстві зазначили, що Індія входить число дев'яти країн, де виявлений варіант "дельта плюс". Цей варіант також виявлений в США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу виявили в індійському штаті Махараштра. Він отримав назву "дельта плюс". Спочатку МОЗ Індії відніс його в категорію мутацій, "викликає інтерес".

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