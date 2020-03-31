МОЗ: ми не хочемо, щоб в Україні відбувся пік коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я намагається не допустити піку захворюваності коронавірусом в Україні. Про це заявила головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для запобігання пікового навантаження на систему охорони здоров'я і були введені карантинні обмеження.

"Ми не хочемо, щоб в Україні відбувся пік. Ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Для цього і введені на випередження карантинні заходи, що дозволяє нам розтягувати у часі кількість випадків хвороби коронавирусной. Ми маємо певні прогнози, але ми робимо все можливе, щоб цього піка не сталося. Щоб ми йшли за прикладом Японії, йшли з поодинокими випадками, з якими спокійно буде справлятися наша система охорони здоров'я", - повідомив Ляшко.

Раніше РБК-Україна писало, що головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні і світі. На карті щодня оновлюються статистичні дані лабораторно підтверджених випадки захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав.

Зазначимо, станом на ранок 31 березня в Україні лабораторно підтверджені 549 випадків коронавірусу. За останню добу кількість захворювань зросла на 69.