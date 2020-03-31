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МОЗ: ми не хочемо, щоб в Україні відбувся пік коронавірусу

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 10:29
МОЗ: ми не хочемо, щоб в Україні відбувся пік коронавірусу
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Україна хоче пройти період епідемії за прикладом Японії

Міністерство охорони здоров'я намагається не допустити піку захворюваності коронавірусом в Україні. Про це заявила головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для запобігання пікового навантаження на систему охорони здоров'я і були введені карантинні обмеження.

"Ми не хочемо, щоб в Україні відбувся пік. Ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Для цього і введені на випередження карантинні заходи, що дозволяє нам розтягувати у часі кількість випадків хвороби коронавирусной. Ми маємо певні прогнози, але ми робимо все можливе, щоб цього піка не сталося. Щоб ми йшли за прикладом Японії, йшли з поодинокими випадками, з якими спокійно буде справлятися наша система охорони здоров'я", - повідомив Ляшко.

31.03.2020 Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Понеділок, 30 березня 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні і світі. На карті щодня оновлюються статистичні дані лабораторно підтверджених випадки захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав.

Зазначимо, станом на ранок 31 березня в Україні лабораторно підтверджені 549 випадків коронавірусу. За останню добу кількість захворювань зросла на 69.

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