МОЗ готується до нового спалаху COVID-19 в Україні: Радуцький розкрив подробиці

Підготовка лікарень

Міністерство визначило 257 COVID-лікарень, які поділені на першу та другу чергу. У цих лікарнях наразі доступні майже 39 тисяч ліжко-місць, з них 96% з підведеним киснем.

У опорні лікарні закупили та доставили 161 комп’ютерний томограф та 148 рентген-апарат, а на виділені урядом 693 млн гривень було закуплено кисневі концентратори для пацієнтів, які перенесли важку форму хвороби.

Оновлення лікування пацієнтів

МОЗ завершує роботу над оновленням стандарту лікування пацієнтів з коронавірусом. Міністерство підганяє стандарт під рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Найближчим часом документ буде схвалено.

Адаптація маршрутів доставки пацієнтів

Міністерство змінює маршрути доставки пацієнтів з коронавірусом до лікарень. Маршрути доставки хворих стануть більш гнучкими та адаптивними, щоб не виникало ситуацій, коли лікарні у регіоні переповнені, а в сусідній області простоюють.

Закупівля медикаментів

МОЗ провело тендери на закупівлю медпрепаратів для лікування коронавірусу на суму 105 млн гривень. Найближчим часом ці ліки мають доставити у лікарні.