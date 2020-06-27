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МОЗ готує третю хвилю лікарень через коронавірус

Новини » Коронавірус     27.06.2020 - 04:00
МОЗ готує третю хвилю лікарень через коронавірус
Фото: людина в масці (РБК-Україна)

В Україні захворюваність коронавірусом росте, проте летальність знижується

У зв'язку зі зростанням кількості хворих коронавірусом COVID-19 Міністерство охорони здоров'я готує лікарні третьої хвилі. Тільки за останню добу в Україні виявили понад 1100 випадків.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зауважив, що середній показник заповненості лікарень пацієнтами з COVID-19 в Україні становить 16%. При цьому у деяких медзакладах вільними залишаються 50-40% ліжок.

Міністр зазначає, що аби вберегтися від хвороби - варто дотримуватися порад і рекомендацій від МОЗ.

Степанов додав, що показник летальності внаслідок ускладнень від коронавірусу в Україні все ж знизився. Зокрема, і серед лікарів. Цифри навіть кращі, аніж у деяких європейських країнах.

"На сьогодні (показник летальності,- ред.) в Україні складає 2,6%, тоді як у Німеччині - 4%, в Іспанії - 9,5%... Ефективність лікування, яка є в нашій країні, набагато краща, ніж у європейських країнах.

Нагадаємо, кілька днів тому Степанов заявив, що в Україні готують лікарні до нової хвилі через COVID-19.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнибольницаКоронавірус
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