МОЗ готує нові правила дезінфекції та поховання померлих з COVID-19

Сьогодні, 6 квітня, з'являться нові правила дезінфекції та поховання померлих від коронавірусу. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні оприлюднять дві постанови головного санітарного лікаря.

"Одна буде стосуватися саме правил дезінфекції, друга - правил і алгоритму поховання хворих з коронавірусом або з підозрою на коронавірусну хворобу", - заявив Ляшко.

За його словами, на сьогодні в Україні часто нераціонально використовуються дезинфікуючі засоби.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що за 12 днів середній добовий темп приросту заражених коронавірусом становив 27%. У той же час за останню добу приріст склав усього 7%.

Проте, незважаючи на це, в Україні більше почнуть тестувати людей з підозрою на COVID-19. На сьогодні в Україні є близько 250 тисяч тестів для високоточної ПЛР-діагностики.

"Буквально на вихідних ми збиралися у міністра охорони здоров'я і чітко прописували стратегію збільшення кількості тестувань для того, щоб забезпечити тестуваннями всі випадки, які можливі", - заявив Ляшко.