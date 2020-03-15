МОЗ та Facebook запускають сервіс інформування про коронавірус в Україні

Міністерство охорони здоров'я та Facebook запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ у Facebook.

Як зазначається, українці отримуватимуть від Facebook сповіщення з актуальною та достовірною інформацією від МОЗ про ситуацію навколо поширення коронавірусу в країні.



"У рамках протидії поширенню вірусної інфекції COVID-19 в Україні та з огляду на зростаючу потребу користувачів у коректній та своєчасній інформації Міністерство охорони здоров'я України разом з Facebook запускають розширений доступ до місцевих сповіщень Facebook", - йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві додали, що така послуга дасть можливість швидко отримувати актуальну та достовірну інформацію щодо коронавірусу з офіційних джерел МОЗ України.

"У стрічці новин автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією. Трохи пізніше з'явиться search modules - сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МОЗ застерігає від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусу. У відомстві зазначили, що зараз у світі не існує спеціальних ліків від COVID-19.

Додамо, що вчені з Нідерландів вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19. Професор клітинної біології Франк Гросфелд вважає, що виявлене антитіло може бути використане для виготовлення ліків проти коронавіруса.