МОЗ: експрес-тести на коронавірус є лише у двох регіонах України

Швидкі тест-системи для виявлення зараження коронавірусом COVID-19 наразі є лише у двох регіонах України. Про це заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кузіна, наразі експрес-тести для виявлення COVID-19 є лише у 2 регіонах, ще в понад 15 областях зроблено запити на постачання.

"На сьогодні два регіони вже мають запас швидких тестів на визначення нового коронавірусу. Але в більше ніж 15-х регіонах зроблені запити до оптових постачальників. Тому там вже питання по часу постачання цих тест-систем до регіонів", - повідомив він.

Кузін зазначив, що наразі у 9 регіонах країни є ПЛР тест-системи, які мають певні діагностичні спроможності.

"Також вже 9 регіонів мають ПЛР тест-системи. І вони мають певні діагностичні спроможності. В цілому 15 тест-систем на ПЛР було доставлено в регіони, закуплені коштом обласних лабораторних центрів. З понеділка в них також будуть кошти для того, щоб вони закуповували додаткову кількість, яка буде необхідна для діагностики", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Чернівці прибула партія експрес-тестів для виявлення зараження коронавірусом COVID-19. Чернівецька область стала другим регіоном, який отримав експрес-тести на коронавірус.