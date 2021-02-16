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МОЗ про доставку вакцин від COVAX: виникли бюрократичні труднощі

Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу компанії Pfizer мала прийти в Україну до 15 лютого. Однак виникли бюрократичні труднощі, які завадили це зробити.

Про це Максим Степанов розповів під час брифінгу.

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"117 тисяч доз Pfizer від COVAX мали надійти до середини лютого. Що стосується COVAX виникли певні бюрократичні труднощі, які не залежать від України. Я хочу наголосити, в черзі стоять всі країни світу", - сказав голова МОЗ.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що Україна навряд чи отримає вакцину від COVID Pfizer на цьому тижні.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що китайська COVID-вакцина Sinovac буде в Україні протягом наступного місяця.

Крім того, Україна має отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Novavax, більше про них - у матеріалі РБК-Україна.

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