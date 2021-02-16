МОЗ про доставку вакцин від COVAX: виникли бюрократичні труднощі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу компанії Pfizer мала прийти в Україну до 15 лютого. Однак виникли бюрократичні труднощі, які завадили це зробити.

Про це Максим Степанов розповів під час брифінгу.

"117 тисяч доз Pfizer від COVAX мали надійти до середини лютого. Що стосується COVAX виникли певні бюрократичні труднощі, які не залежать від України. Я хочу наголосити, в черзі стоять всі країни світу", - сказав голова МОЗ.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що Україна навряд чи отримає вакцину від COVID Pfizer на цьому тижні.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що китайська COVID-вакцина Sinovac буде в Україні протягом наступного місяця.

Крім того, Україна має отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Novavax, більше про них - у матеріалі РБК-Україна.