ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МОЗ допускає зростання випадків коронавірусу після свят

Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус після новорічних свят. Президент України Володимир Зеленський доручив проаналізувати ситуацію.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Володимир Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року", - йдеться у повідомленні відомства.

За словами Степанова, окрім зростання кількості нових випадків COVID-19, в Україні також очікується збільшення сезонної захворюваності на грип.

Нагадаємо, в Україні п'ятий тиждень поспіль скорочується динаміка захворюваності COVID-19. Також в країні спостерігається скорочення захворюваності на пневмонію.

Також РБК-Україна писало, що в Україні показник захворюваності COVID становить 281,6 на 100 тисяч населення. Це більш ніж у сім разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

Крім того, в Україні може з'явитися реєстр осіб, яких вакцинували від коронавірусу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус