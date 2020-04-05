МОЗ доповнить протокол лікування хворих на COVID-19 новими препаратами

Міністерство охорони здоров'я України доповнить оновлений державний протокол лікування хворих на коронавірус новими медичними препаратами. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами керівника МОЗ, вже наступного тижня до державного протоколу буде внесено нові лікарські засоби.

"Наша група, я вважаю, найкращих лікарів у країні, які працюють над цим протоколом, продовжують розглядати різні варіанти, слідкують практично 24 години на добу, що відбувається у світі. Я думаю, що на цьому тижні вони будуть ще додавати відповідні лікарські засоби в схеми лікування", - розповів він.

При цьому Степанов зазначив, що наразі у світі немає жодного медичного препарату, який би лікував коронавірусну інфекцію.

"Ми будемо лікувати тими засобами, які дають результати в різних країнах", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ затвердило єдиний державний протокол лікування хворих на коронавірус. Новий протокол був затверджений протягом двох днів та доступний для загального ознайомлення.

Також РБК-Україна писало, що у Вінниці розробили та офіційно затвердили власний протокол лікування хворих на коронавірусну інфекцію.