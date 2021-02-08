МОЗ домовився з приватною компанією про доставку COVID-вакцини по Україні

В Україні бракує державних потужностей для зберігання вакцини від коронавірусу при необхідному холодовому ланцюзі. Для цього Міністерство охорони здоров'я домовилось з приватною компанією, яка забезпечить транспортування вакцин.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в програмі Свобода слова на ICTV.

Степанов додав, що, наприклад, вакцина Pfizer після розморожування зберігається п’ять днів, і в МОЗ це все прораховано.

Компанія забезпечить транспортування вакцини з літака, в якому вона прибуде, до місця вакцинації.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна знайшла можливість зберігати вакцину від коронавірусу в низьких температурах, як того вимагає виробник. МОЗ вже запустило роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями.

Нагадаємо, вакцинація від COVID в Україні стартує вже за тиждень. Також же стало відомо, як пройде перший з п'яти етапів.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що треба вакцинувати 60% українців, щоб перемогти COVID в країні.