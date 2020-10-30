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МОЗ залучатиме медиків для боротьби з COVID-19 на контрактній основі

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 16:16
МОЗ залучатиме медиків для боротьби з COVID-19 на контрактній основі
Фото: медики (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я розробило механізм оперативного залучення медиків до команд лікарень, де лікують хворих на COVID-19. З медичними працівниками будуть укладати контракт.

Про це повідомляє прес-служба МОЗу.

Як розповіли в міністерстві, контракт передбачатиме відрядження до лікарень населених пунктів, де спостерігатиметься погіршення епідемічної ситуації.

"Його важливою умовою є те, що за медичним працівником зберігається основне місце роботи разом із середньою заробітною платою. Тобто, основний трудовий стаж не переривається", - пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Медик, який погодиться на підписання такого контракту, буде користуватися правом 300% середньої зарплати за роботу з хворими на COVID-19.

Нагадаємо, у середу в Україні зафіксували 360 випадків коронавірусу серед медичних працівників. За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердили у понад 22 тисяч медиків.

Також РБК-Україна писало, що в країні лікарні для пацієнтів з коронавірусом заповнені майже на 70%. Найскладніша ситуація у Житомирській, Полтавській, Одеській, Луганській та Івано-Франківській областях.

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