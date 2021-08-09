МОЗ заохочуватиме лікарів за вакцинування пацієнтів: що відомо

Що таке безперервний професійний розвиток (БПР) для лікарів:

БПР - це система професійного вдосконалення лікарів, яка сьогодні є поширеною практикою в низці розвинутих країн. Україна, зі свого боку, запровадила відповідний компонент у 2019 році. Починаючи з січня 2020 року, набрання, щонайменше, 50 балів БПР є обов’язковим завдання для кожного лікаря в країні.

"Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано більше 80% йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року", - відзначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Також відомо, що сьогодні МОЗ спільно з НСЗУ розглядають можливість запровадження фінансової винагороди як стимул для лікарів вакцинувати своїх пацієнтів.