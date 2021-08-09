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МОЗ заохочуватиме лікарів за вакцинування пацієнтів: що відомо

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 15:23
МОЗ заохочуватиме лікарів за вакцинування пацієнтів: що відомо Фото: МОЗ заохочуватиме лікарів вакцинувати пацієнтів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я України забезпечить сімейних лікарів 50 балами безперервного професійного розвитку, якщо у них буде вакциновано 80% дорослих пацієнтів. Також розглядається можливість запровадження додаткової фінансової винагороди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Що таке безперервний професійний розвиток (БПР) для лікарів:

БПР - це система професійного вдосконалення лікарів, яка сьогодні є поширеною практикою в низці розвинутих країн. Україна, зі свого боку, запровадила відповідний компонент у 2019 році. Починаючи з січня 2020 року, набрання, щонайменше, 50 балів БПР є обов’язковим завдання для кожного лікаря в країні.

"Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано більше 80% йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року", - відзначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Також відомо, що сьогодні МОЗ спільно з НСЗУ розглядають можливість запровадження фінансової винагороди як стимул для лікарів вакцинувати своїх пацієнтів.

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