МОЗ Британії наполягає на безпечності COVID-вакцини AstraZeneca

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок наполягає на безпечності вакцини Oxford/AstraZeneca після того, як деякі європейські країни призупинили її використання. Він закликав людей прислухатися до регулюючих органів і зробити щеплення.
Про це повідомляє BBC.
"Ми постійно відстежуємо дію цих вакцин і знаємо, що вакцина Oxford/AstraZeneca рятує життя у Великій Британії прямо зараз, тому, якщо вам подзвонять, зробіть щеплення", - сказав Хенкок.
На питання, чи були свідчення того, що люди відмовлялися від щеплення після призупинення вакцинації в Європі, міністр сказав, що "величезна кількість людей все ще вакцинується кожен день". Він також запевняє, що "ентузіазм з приводу вакцинації неймовірно сильний".
Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявляє, що користь вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів. Оскільки поки що відсутні дані про підвищений ризик утворення тромбів після вакцинації препаратом.
Також РБК-Україна писало, що низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки". На такий крок пішли через випадки тромбозу у вакцинованих людей.