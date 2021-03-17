МОЗ Британії наполягає на безпечності COVID-вакцини AstraZeneca

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок наполягає на безпечності вакцини Oxford/AstraZeneca після того, як деякі європейські країни призупинили її використання. Він закликав людей прислухатися до регулюючих органів і зробити щеплення.

"Ми постійно відстежуємо дію цих вакцин і знаємо, що вакцина Oxford/AstraZeneca рятує життя у Великій Британії прямо зараз, тому, якщо вам подзвонять, зробіть щеплення", - сказав Хенкок.

На питання, чи були свідчення того, що люди відмовлялися від щеплення після призупинення вакцинації в Європі, міністр сказав, що "величезна кількість людей все ще вакцинується кожен день". Він також запевняє, що "ентузіазм з приводу вакцинації неймовірно сильний".