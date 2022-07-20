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У Мін'юсті пояснили, як ставитись до "законів" окупантів на захоплених територіях

Фото: Мін'юсті пояснили, як ставитись до "законів" окупантів на захоплених територіях (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Чинними на території України є тільки ті закони та документи, які розроблені та прийняті відповідно до вимог Конституції та законів. Постанови чи закони, прийняті окупаційною владою на захоплених територіях недійсні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.

"Чинними на території держави є лише ті закони та документи, що розроблені та прийняті відповідно до вимог Конституції та законів України", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві наголошують, що будь-які нормативно правові акти, введені ворогом у дію на визнаних світом територіях України, є нікчемними та неправомірними, а отже, не створюють жодних правових наслідків.

"Варто зазначити, що наша країна вже більше 30 років має абсолютно обґрунтоване право на самостійність, визнане всіма цивілізованими країнами, і є повноправним учасником міжнародних відносин. Тому, кожна спроба на території незалежної держави запровадити свої порядки є лише зайвим доказом тієї купи злочинів, що вже вчинила російська влада", - констатують в міністерстві.

Як повідомлялось, російські окупанти з 19 липня "позбавили" громадян України права власності на нерухомість в Маріуполі. Це є незаконним та зважати на таке "рішення" не варто.

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