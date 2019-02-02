ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мін'юст зареєстрував перейменування "Опозиційної платформи - За життя"

Новини » Політика    02.02.2019 - 11:30
Мін'юст зареєстрував перейменування "Опозиційної платформи - За життя"
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Партія Рабіновича офіційно зареєстрована

Партія Вадима Рабіновича "Опозиційна платформа – За життя" офіційно зареєстрована Мін'юстом України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Всіх членів партії "Опозиційна платформа - За життя", всіх наших прихильників та однодумців можемо привітати з воістину історичним днем: тепер наша політична сила офіційно зареєстрована Міністерством юстиції України", - повідомляють в партії.

Повідомляється, що політична сила вже під новою назвою офіційно внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій під номером 21709375.

Мін'юст зареєстрував перейменування &quot;Опозиційної платформи - За життя&quot;

Мін'юст зареєстрував перейменування &quot;Опозиційної платформи - За життя&quot;Мін'юст зареєстрував перейменування &quot;Опозиційної платформи - За життя&quot;

Як відомо, 29 січня в Києві пройшов з'їзд партії "Опозиційна платформа-За життя", який зібрав близько 1500 учасників. З'їзд підтримав Юрія Бойка як єдиного кандидата в президенти України від опозиції.

Партія ставить перед собою ряд завдань по встановленню миру на сході України, розвитку економіки, відновленню економічного співробітництва з країнами СНД, забезпечити соціальний захист населення. Одна з ключових ініціатив - прийняття закону про списання боргів за комунальні послуги для населення.

"Разом і впевнено йдемо до перемоги", - заявляють в "Опозиційній платформі – За життя".

Керівництво партії вже прийняло рішення, що на парламентські вибори політичну силу поведе Вадим Рабінович.

Рабінович: питання звільнення Супрун потрібно вирішити дуже швидко
Новини України Рабінович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся