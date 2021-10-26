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Мін'юст запустив реєстр педофілів

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 14:35
Мін'юст запустив реєстр педофілів Фото: заступник міністра юстиції Олена Висоцька (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство юстиції України запустило реєстр педофілів. Він поки працює в тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мін'юсту.

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, на сьогодні в реєстрі вже є дані про 171 особу, які притягувалися до відповідальності і відбувають покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Реєстр наповнюється Мін'юстом разом з органами прокуратури та суду. Користуватися таким реєстром повноцінно можна буде з часом.

"Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу", - зазначила Висоцька.

При цьому за її словами, поки не можна занести до реєстру педофілів особи, якщо в рішенні суду прямо не передбачене це положення.

"Це - певний захист прав людини. Абсолютно цивілізований крок. Але він дещо ускладнює реалізацію цього проекту", - додала вона.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила створення реєстру педофілів ще наприкінці 2019 року, а на початку 2020 президент Володимир Зеленський підписав закон.

Відповідно до закону, до реєстру мають вносити ПІБ засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, злочин, за яке він був засуджений, вид кримінального покарання і так далі.

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Міністерство юстиції України
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