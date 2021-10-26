Мін'юст запустив реєстр педофілів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мін'юсту .

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, на сьогодні в реєстрі вже є дані про 171 особу, які притягувалися до відповідальності і відбувають покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Реєстр наповнюється Мін'юстом разом з органами прокуратури та суду. Користуватися таким реєстром повноцінно можна буде з часом.

"Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу", - зазначила Висоцька.

При цьому за її словами, поки не можна занести до реєстру педофілів особи, якщо в рішенні суду прямо не передбачене це положення.

"Це - певний захист прав людини. Абсолютно цивілізований крок. Але він дещо ускладнює реалізацію цього проекту", - додала вона.