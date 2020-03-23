Мін'юст: у в'язницях немає обладнання і медиків для боротьби з коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ув'язнених з підозрою на коронавірус відправляють у звичайні лікарні

Для боротьби з коронавірусом в українських в'язницях немає обладнання та медиків. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вірус несвободи: як в українських в'язницях борються з коронавірусом".

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, яка відповідає за пенітенціарну систему, медична інфраструктура у в'язницях перебуває в критичному стані. Вона також зазначила, що останні 30 років на це питання не звертали уваги з точки зору інвестицій.

"Так, у Київському СІЗО жахлива ситуація з медичною системою, обладнанням та персоналом. Київ як столиця пропонує медикам явно більш комфортні умови роботи, ніж в СІЗО, тому у нас є проблема з кадрами і обладнанням, в принципі з приміщенням слідчого ізолятора", - додала вона.

Вона також розповіла, що в'язнів з підозрою на коронавірус ізолюють в інфекційних боксах, а потім під конвоєм відправляють у звичайні лікарні. Експрес-тести для виявлення COVID-19 в пенітенціарну систему Мін'юсту надходити не будуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мін'юст не виключає масове звільнення ув'язнених через коронавірус. Проте конкретних рішень на сьогодні немає, а ідея обговорюється на рівні теорії.