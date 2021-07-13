Мін'юст США допоможе в розслідуванні вбивства президента Гаїті

Міністерство юстиції США проведе розслідування з метою встановити, чи були порушені будь-які американські закони у зв'язку з вбивством президента Гаїті Жовенеля Моіза. Відповідну заяву зробив офіційний представник відомства Ентоні Колі.
Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на New York Post.
За його словами, Мін'юст США продовжить надавати всебічну підтримку уряду Гаїті у вивченні фактів і обставин цього "жахливого нападу".
"Міністерство проведе розслідування за фактом того, чи були порушені будь-які кримінальні закони США у зв'язку з цією справою вбивством президента Моіза", - йдеться в повідомленні.
Раніше агентство Reuters і телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляли, що американський громадянин гаїтянського походження, підозрюваний в участі в замаху на президента Гаїті Жовенеля Моіза, раніше був інформатором управління по боротьбі з наркотиками США (DEA).
Нагадаємо, влада Гаїті попросила Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури країни.
Пізніше міністр у справах голосування і міжпартійних відносин республіки Матіас П'єр заявив, що запит Гаїті до Сполучених Штатів про направлення сил стосується обмеженого числа військових, приблизно 500 осіб.
РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моіза під час нападу на резиденцію глави держави.
За словами прем'єра країни, Моіза катували перед вбивством.