Мін'юст США допоможе в розслідуванні вбивства президента Гаїті

Міністерство юстиції США проведе розслідування з метою встановити, чи були порушені будь-які американські закони у зв'язку з вбивством президента Гаїті Жовенеля Моіза . Відповідну заяву зробив офіційний представник відомства Ентоні Колі.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на New York Post .

За його словами, Мін'юст США продовжить надавати всебічну підтримку уряду Гаїті у вивченні фактів і обставин цього "жахливого нападу".

"Міністерство проведе розслідування за фактом того, чи були порушені будь-які кримінальні закони США у зв'язку з цією справою вбивством президента Моіза", - йдеться в повідомленні.

Раніше агентство Reuters і телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляли, що американський громадянин гаїтянського походження, підозрюваний в участі в замаху на президента Гаїті Жовенеля Моіза, раніше був інформатором управління по боротьбі з наркотиками США (DEA).