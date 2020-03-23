Мін'юст не виключає масове звільнення ув'язнених через коронавірус

Через коронавірус в Україні Міністерство юстиції не виключає масове звільнення ув'язнених. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вірус несвободи: як в українських в'язницях борються з коронавірусом".

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, яка відповідає за пенітенціарну систему, на сьогодні не йдеться про масове звільнення в'язнів через ситуацію з коронавірусом.

"Все-таки одна з наших цілей - це охорона суспільства від осіб, які вчинили небезпечні злочини", - зазначила Висоцька.

Тим не менш, вона підкреслила, що Мін'юст не відкидає такий механізм.

"Ми зараз вивчаємо практику інших країн, вивчаємо, які зміни в наше законодавство могли б бути прийняті в екстреному порядку з даного питання, але поки що це в теорії", - уточнила заступник міністра.

У той же час співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров пояснив РБК-Україна, як масове звільнення може бути реалізовано на практиці. На його думку, необхідно забезпечити автоматичний вихід з в'язниць злочинців, які мають право на умовно-дострокове звільнення (УДО).

Нагадаємо, в березні в Італії через коронавірус у в'язницях спалахнули бунти, в результаті загинули не менше шести осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін просять вжити заходів щодо запобігання коронавірусу у в'язницях.