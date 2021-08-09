У Мінветеранів розповіли, як долають сексизм в армії

За її словами, з початку війни почали активно просувати необхідність впровадження рівних можливостей. Це ж мова йде про збільшення можливостей всієї країни, її обороноздатності.

"Раніше як було: жінку не можна було призначити на бойову посаду, вона вважалася якоюсь прибиральницею або телефоністкою, а сама була на передовій з гранатометом. І якщо не дай бог щось відбувалося, то їй говорили: яка бойова травма, ти ж там сиділа десь в бухгалтерії", - розповіла Лапутіна.

Міністр зазначила, що насправді в бойовій ситуації ніхто не дивиться, жінка або чоловік поруч з тобою, стать тут не має значення.

"Тому підходи і культура змінюються, у військових колективах це все ж буде довше, тому що є інерція мислення. Хоча з 2014 року в цьому плані вже зроблено дуже багато", - розповіла вона.