За минулу добу від коронавірусу одужала рекордна кількість українців

За останні 24 години від коронавірусу в Україні одужала рекордна кількість громадян. Про це на брифінгу повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, за останню добу вилікувались від коронавірусу 310 осіб.

"310 пацієнтів одужали. Це рекордна цифра за весь час пандемії в Україні", - заявив Степанов

Як зазначається, загалом від початку пандемії коронавірусу в Україні від вірусу одужали 2706 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстровано 21 смертельний випадок внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19. Станом на ранок 8 травня, кількість офіційно підтверджених летальних випадків в Україні збільшилася до 361. Учора повідомлялося про 340 загиблих від інфекції.

Крім того, в МОЗ Україні повідомили про кількість заражених інфекцією COVID-19 станом на 8 травня, за добу заразились 504 людини. Степанов повідомив, що серед заражених 44 дитини та 98 медиків.

Також у Львівській області заразились коронавірусом за добу 65 людей, збирають штаб швидкого реагування.