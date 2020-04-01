За минулу добу від коронавірусу померли 4 людини

Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього від коронавірусу в Україні померли 17 осіб

За минулу добу від коронавірусу померли чотири людини. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому за минулу добу було зареєстровано понад сто нових випадків зараження.

"За минулу добу в Україні зареєстровано 120 випадків коронавірусної хвороби. Загалом ми маємо вже 660 випадків. Десять осіб одужало, 17 ми маємо летальних випадків. З них 4 - за минулу добу", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, більшість із 669 хворих коронавірусом в Україні у віці від 50 до 59 років. Ляшко зазначив, що за гендерною показником трохи більше жінок заразилися коронавірусною інфекцією, ніж чоловіків.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні зафіксували 120 нових випадків коронавірусу. Всього в країні виявлено 669 випадків COVID-19. Найбільша кількість інфікованих у Києві - 134.

Додамо також, повідомлялося, що препаратами від коронавірусу будуть забезпечені всі, хто цього потребує. Усі дози препаратів, клінічні показники в найближчому часі будуть в наказі МОЗ.