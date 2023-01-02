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"Минусуют" друг друга. В Мариуполе пытаются поймать бурят, устроивших стрельбу

Фото: в Мариуполе пытаются поймать бурят, устроивших стрельбу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе буряты устроили стрельбу в результате которой погиб россиянин. Теперь пытаются убежать от других никчем в форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Как объяснил Андрющенко, инцидент произошел в Кальмиусском районе.

"Теперь глобальная стрельба из стрелкового оружия, куча бурят пытается сбежать кто куда. Их преследует куча россиян в форме. Судя по всему, причина ясна - алкоголь", - пишет советник мэра Мариуполя.

По словам Андрющенко, из-за инцидента и розыска бурят возросла угроза для гражданских.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в канун Нового года россияне активно перекидывали свои войска и большую колонну техники из России на север Донецкой области.

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